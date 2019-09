Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Polizei sucht hilfsbereites Pärchen aus dem Schlosspark

Fürstenau (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2019, konnte ein junges Pärchen im Fürstenauer Schlosspark einem 10-jährigen Mädchen helfen und es nach Hause begleiten. Die Polizei in Bersenbrück sucht dieses junge Paar, das sich am 28.08.2019 zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Schlosspark auf einer Bank unter einem Rosenspalier aufhielt. Das Paar wurde von dem Kind angesprochen und brachte das Mädchen dann nach Hause. Die namentlich nicht bekannten jungen Leute werden gebeten, sich unter 05439 9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell