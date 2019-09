Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Einbrecher kam am Nachmittag

Bissendorf (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße Am Stockumer Berg war am Dienstagnachmittag Ziel eines Einbrechers. Der Täter schlich sich gegen 14.50 Uhr auf das Grundstück, hebelte eine Terrassetür auf und schaute sich in den Räumlichkeiten um. Dabei löste der Unbekannte Alarm aus, ließ offenbar von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete mit einigen Schmuckstücken aus dem Objekt. Die Polizei in Melle bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell