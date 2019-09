Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Breckerfeld- Fahrzeugkontrollen an Schulen und Kindergärten

Ennepetal-Breckerfeld (ots)

Die Anschnallpflicht gilt seit über 40 Jahren und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die den lebensrettenden Gurt nicht tragen und auch ihre Kinder im Auto nicht oder nicht ausreichend sichern. Am Donnerstag hat die Polizei gezielt an Schulen und Kindergärten in Ennepetal und Breckerfeld den Straßenverkehr kontrolliert und insbesondere auf die Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen geachtet. Die Sitze und Sicherheitsgurte von Pkw sind nicht für Kinder ausgelegt. Sitzen Kinder unter 150 cm ohne Kindersitz in einem Auto können sie während der Fahrt aus dem Gurt rutschen. Besonders bei einem Unfall bietet der Gurt alleine für Kinder keinen ausreichenden Schutz, was tödlich enden kann. Kindersitze müssen nach Gewichtsgruppe und Fahrzeug ausgewählt werden und eine Prüfplakette nach der ECE-Norm (ECE-R 44-03 oder 44-04) aufweisen. Bei den Kontrollen ist ein Fahrzeugführer aufgefallen, der nicht nur 21km/h über der vorgeschriebenen Geschwindigkeit unterwegs war, sondern auch seine Kinder nicht vorschriftsmäßig in seinem Fahrzeug sicherte. Ein Kind war dabei gar nicht und das weitere Kind unzureichend gesichert. Auch bei vier weiteren Fahrzeugführern wurde eine unzureichende Sicherung der Kinder festgestellt. Insgesamt lautet die Bilanz: 5 x Verstöße wegen unzureichender oder nicht vorhandener Sicherung von Kindern 2 x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen sonstiger Verkehrsverstöße 20x Verstöße wegen zu hoher Geschwindigkeit

