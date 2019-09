Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schließfächer in Sparkasse aufgebrochen

Hattingen (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei, gegen 03:00 Uhr, durch eine Sicherheitsfirma über einen Einbruch in eine Bankfiliale an der Dahlhauser Straße informiert. Unbekannte brachen eine Seitentür der Filiale auf und gelangten so in die Schalterhalle. Hier brachen sie eine weitere Tür und gelangten so zu den Schließfächern der Bankkunden. Die Fächer wurden geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Eine Fahndung nach den Tätern lief bisher erfolglos. Ein Zeuge gab an, dass er frei verdächtige Personen in der Nähe der Filiale beobachtet habe. Es soll sich dabei um drei Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren und Kappen trugen. Einer der Männer soll etwa 190cm groß, die anderen beiden etwa 180cm groß gewesen sein. Auf Ansprache des Zeugen flüchteten die Männer in Richtung Mittelstraße.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell