Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schreck an der Ampel

Schwelm (ots)

Gestern Mittag kam es an der Kreuzung Kaiserstraße, Höhe Mittelstraße zu einem Auffahrunfall, infolgedessen zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 73 jähriger Schwelmer wartete in seinem Pkw, verkehrsbedingt vor der Rotlicht anzeigenden Ampel. Als die Grünlichtphase begann und er langsam anfuhr, wurde seine Fahrt prompt unterbrochen. Eine ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung fahrende 44 jährige Schwelmerin, konnte mit ihrem Polo nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in den vorausfahrenden Hyundai des 73 jährigen. Die Insassen beider Pkw wurden leichtverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

