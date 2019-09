Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall auf Baumarkt-Parkplatz weitergefahren

Ahaus (ots)

Am Donnerstag parkte eine 76-jährige Frau aus Heek mit ihrem Geländewagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Düwing Dyk gegen 10.25 Uhr rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw, der auf der Fahrspur zwischen den Parkboxen unterwegs war. Nach Angaben der 76-Jährigen habe sie sich vor und während des Ausparkmanövers mehrfach umgesehen und dabei dem anderen Pkw nicht gesehen. Der Fahrer dieses Pkws (türkisfarbener Kleinwagen) setzte seine Fahrt zügig und ohne anzuhalten fort. Der Kleinwagen müsste an der rechten Seite beschädigt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

