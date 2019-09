Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer fährt Polizisten an

Zeugen gesucht

Stadtlohn (ots)

Am Freitag führten Polizeibeamte auf der L 608 im Bereich Wendfeld eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein Beamten begab sich gegen 09.40 Uhr auf die Fahrbahn, um einen Autofahrer wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung anzuhalten. Hinter diesem Autofahrer befanden sich weitere Pkw. Diese Fahrzeugkolonne wurde dann von einem Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, so dass der Beamten nun auch den Motorradfahrer anhalten wollte. Er war durch seine Warnkleidung und die Polizeikelle deutlich sichtbar. Der Motorradfahrer reduzierte zunächst auch deutlich seine Geschwindigkeit, als er den Beamten und die Anhaltezeichen bemerkt hatte.

Plötzlich beschleunigte der Motorradfahrer stark und fuhr so dicht an dem Beamten vorbei, dass er diesen vermutlich mit Teilen des Motorrades am Arm berührte. Der Beamte erlitt Frakturen und befindet sich derzeit im Krankenhaus.

Die Fahndung nach dem Motorradfahrer, der seine Fahrt in Richtung Vreden fortgesetzt hatte, verlief bislang ohne Erfolg.

Bei dem Motorrad handelt es sich vermutlich um eine dunkle sportliche Maschine mit einem Kennzeichen aus Ahaus (AH) und vermutlich den Zahlen 1 und 2. Der Fahrer trug zwar einen Helm, aber keine Schutzkleidung. Er war mit einer grauen Jeanshose, einem grauen T-Shirt und einer dunklen Jacke bekleidet.

Ca. eine Stunde vor dem Vorfall hatte der Motorradfahrer bereits mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrollstelle in Gegenrichtung (also in Richtung Stadtlohn) passiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall, dem Motorrad bzw. dem Fahrer geben? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell