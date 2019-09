Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Lack verkratzt und Reifen zerstochen

Vreden (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.08. und 03.09. wurde auf der Eschstraße ein silberfarbener Opel Meriva erheblich beschädigt. Der oder die unbekannten Täter hatten die Fahrzeugseiten verkratzt und alle Reifen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

