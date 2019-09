Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Borken (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Herten die Heidener Straße in Borken. In Höhe des Kreisverkehrs mit der Bahnhofstraße fuhr er auf den Pkw einer 71-jährigen Borkenerin auf. Deren zwei Beifahrerinnen (66 und 77 Jahre alt, beide aus Borken) wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell