Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Pkw

Gronau (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 19.15 Uhr, gelangte ein Dieb auf noch nicht bekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Enscheder Straße. Aus einem schwarzen 1er BMW wurden ein älteres mobiles Navigationsgerät der Marke TomTom und eine "Erste-Hilfe-Beatmungsmaske" gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie den Pkw verschlossen. Wie der Täter den Pkw öffnete, ist nicht bekannt, Aufbruchspuren fanden sich keine. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

