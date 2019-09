Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Beim Ausparken Fußgängerin übersehen

Hattingen (ots)

Am 20.09.2019, gegen 18:20 Uhr, setzte ein 44-jähriger Bochumer mit seinem PKW BMW auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Rauendahlstrasse zurück. Hierbei übersah er eine 82-jährige Fußgängerin aus Hattingen, die mit ihrem Rollator hinter dem PKW herging. Die Rentnerin verletzte sich bei dem folgenden Sturz leicht und wurde dem EVK Hattingen zugeführt .Sachschaden entstand weder am Fahrzeug noch am Rollator.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell