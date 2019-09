Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 21.09.2019 um 15:15 Uhr befährt ein 44-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Opel die Eichholzstraße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe der Hausnummer 335 fährt er einem 56-jährigen Hagener in seinem Pkw Hyundai auf, als dieser verkehrsbedingt abbremsen muss. Hierbei wird die 84-jährige Beifahrerin des Hageners leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 3500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell