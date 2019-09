Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Wohnung

Gevelsberg (ots)

Unbekannte gelangten über eine Mauer auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße. Sie öffneten gewaltsam das Fenster einer im 1. Obergeschoss liegenden Wohnung und betraten sie. Neben einer Spielekonsole nahmen sie aus der Wohnung eine Schreckschusspistole und einen Autoschlüssel an sich. Mit dem Autoschlüssel entwendeten sie den neben dem Haus geparkten neun Jahre alten Audi A5. Der Wagen ist lila und zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht zugelassen. Ein Anwohner des Mehrfamilienhauses hörte in der Nacht zu Freitag verdächtige Geräusche und konnte eine männliche Person auf dem Vordach erkennen, dachte sich jedoch nichts weiter dabei. Am Freitag fiel der Einbruch auf.

