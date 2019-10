Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter verhaftet

Seifhennersdorf (ots)

Die Bundespolizei verhaftete am 9. Oktober 2019 um 19:45 Uhr in Seifhennersdorf einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 46-jährige Tscheche war mit seinem PKW in Richtung Grenze unterwegs und wurde in der Zollstraße kontrolliert. Hierbei stießen die Beamten auf das Fahndungsersuchen der Staatsanwaltschaft Görlitz. Demnach war der Mann im August diesen Jahres wegen Kennzeichenmissbrauchs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000,00 Euro verurteilt worden. Da er diese nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Die Beamten übergaben den Mann an die Justizvollzugsanstalt in Bautzen.

