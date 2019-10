Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Frau auf Autobahnparkplatz verhaftet

Bautzen / Ohorn (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 8. Oktober um 22:40 Uhr eine 56-jährige Polin auf dem Parkplatz Rödertal an der BAB 4 bei Ohorn. Sie war in Richtung Dresden unterwegs und wurde aber seit Mai per Haftbefehl gesucht. Demnach war sie wegen Diebstahls verurteilt worden und sollte nun eine Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 470,00 Euro zahlen. Da ihr das aber vor Ort nicht möglich war, muss sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen antreten.

Die Beamten verhafteten die Frau vor Ort und übergaben sie später an die Justizvollzugsanstalt Chemnitz.

