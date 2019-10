Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Pflichtversicherung durchs Oberland

Neugersdorf (ots)

Einen 3er BMW kontrollierten Bundespolizisten am 7. Oktober 2019 in Neugersdorf. Fahrer war ein 19-jähriger Deutscher, welcher den Wagen wenige Tage zuvor in Berlin gekauft hat. Ihm wurden vom Verkäufer alle zum Fahrzeug gehörenden Dokumente ausgehändigt. Dass für den Wagen seit dem 23. Mai 2019 kein Versicherungsschutz mehr besteht, verschwieg der Verkäufer allerdings.

Beide Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und Teil 2 stellten die Beamten sicher und leiteten gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherung ein. Die Landespolizei wird die weiteren Ermittlungen führen.

