Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kriminalkommissariat Borken unter neuer Leitung

Bild-Infos

Download

Borken (ots)

Seit Montag, dem 19.08.2019, ist Jürgen Kolks neuer Leiter des Borkener Kriminalkommissariates.

Der 55-jährige Kriminalhauptkommissar trat 1985 in den Polizeidienst des Landes NRW ein, ist seit 21 Jahren Angehöriger der Kreispolizeibehörde Borken und seitdem im Ermittlungsdienst tätig. Jürgen Kolks verfügt über einen großen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Tätigkeiten im Kriminaldienst. So war er Sachbearbeiter in Fachkommissariaten, Mitarbeiter in mehreren Ermittlungs- und Mordkommissionen und auch Opferschutzbeauftragter. In den letzten fünf Jahren übernahm er Führungsaufgaben als stellvertretender Leiter eines Kriminalkommissariates, als Leiter des Kommissariates Kriminalprävention/Opferschutz und zuletzt als Dienstgruppenleiter der Kriminalwache.

"Diese Fach- und Führungserfahrung qualifiziert Jürgen Kolks in besonderer Art und Weise für seine Aufgabe als Leiter des Borkener Kriminalkommissariates", so Kriminaldirektor Carsten Berg, Leiter der Direktion Kriminalität, "ich wünsche ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg und Freude".

Jürgen Kolks lebt mit seiner Familie Bocholt.

Das Borkener Kriminalkommissariat ist eines von vier Regionalkommissariaten im Kreis Borken. Die weiteren Standorte befinden sich in Ahaus, Bocholt und Gronau. Die Regionalkommissariate sind in erste Linie zuständig für die Kriminalitätsbekämpfung in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich. Für das Borkener Kommissariat sind dies die Städte und Gemeinden, Borken, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn und Velen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell