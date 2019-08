Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erst Streit, dann Sachbeschädigung

Gronau (ots)

Am Sonntag kam es gegen 01.00 Uhr an der Ecke Gildehauser Straße/Grabenstraße zu einem Streitgespräch zwischen einem 48-jährigen Autofahrer aus Gronau und zwei noch unbekannten Fußgängern. Im Verlauf des Streits habe einer der Männer gegen das Dach und die Windschutzscheibe geschlagen. Anschließend schlug der Mann durch die geöffnete Fensteröffnung der Fahrerseite und beschädigte dabei den Rückspiegel. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 45 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß, hagere Statur, blonde lange zum Zopf gebundene Haare, bekleidet mit einer weiten blauen Jeanshose und einer blauen Jacke. Seine Geldbörse hatte er mit einer Kette am Gürtel gesichert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

