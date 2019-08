Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Heiden (ots)

Am Montag kam es am Kreisverkehr Ostring/Rekener Straße gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Autofahrerin aus Velen und einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Stadtlohn. Die Autofahrerin war in den Kreisverkehr eingefahren, der Motorradfahrer hatte sich bereits in dem Kreisverkehr befunden und somit grundsätzlich Vorfahrt. Er erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

