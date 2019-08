Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag hebelten Einbrecher auf der Neustraße zunächst die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses auf. Im Hausflur gelangten sie an die Nebentür eines Geschäftes und brachen auch diese auf. Entwendet wurde zumindest Münzgeld aus der Kasse. Über mögliche weitere Diebesbeute liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

