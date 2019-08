Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt

U-Haft

Südlohn-Oeding (ots)

In der zurückliegenden Zeit geriet ein 20-jähriger Südlohner in den Verdacht, mit illegalen Drogen zu handeln. Der Verdacht war so konkret, dass ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erließ, der am Freitag (16.08.19) durch Polizeibeamte vollstreckt wurde.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten u.a. ca. 4,7 Kilogramm Marihuana, annähernd 100 Gramm Kokain und mutmaßliches Dealgeld im fünfstelligen Eurobereich. Der Verkaufswert der Drogen wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt

Der einschlägig polizeibekannte 20-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell