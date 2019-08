Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Raesfeld (ots)

Am Sonntag befuhr ein in Polen wohnhafter 33-jähriger Autofahrer die B 224. An der Kreuzung mit der Dorstener Straße fuhr er auf den Pkw eines 31-jährigen Borkeners auf, der roten Ampel stand. Dessen Pkw wurde durch die große Aufprallwucht ca. 8 Meter weit in den Kreuzungsbereich geschoben.

Der 33-Jährige und dessen 34-jähriger Beifahrer (ebenfalls in Polen wohnhaft) wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 31-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin aus Südlohn konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell