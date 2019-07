Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit 1,75 Promille

Schifferstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde durch einen Angehörigen der Feuerwehr ein sehr langsam fahrendes Fahrzeug gemeldet. Der Fahrer sei zudem Schlangenlinien gefahren. Das Fahrzeug wurde vom Mitteiler bis zu einer Firma in Schifferstadt verfolgt. Der Fahrer wurde durch die eingesetzten Beamten kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der 42-jährige Autofahrer gab an, nur zwei Bier getrunken zu haben, dennoch musste er die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

