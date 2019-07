Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wertgegenstände aus dem offenen PKW entwendet

Limburgerhof (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, war der Geschädigte in der Brunckstraße gerade dabei, seine Einkäufe ins Haus zu tragen, als unbekannte Täter die Gelegenheit nutzten und aus dem Fahrzeuginneren die Geldbörse und einen Schlüsselbund entwendeten. Die Geldbörse war von außen sichtbar auf dem Ablagefach über dem Armaturenbrett abgelegt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

