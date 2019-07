Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und Bedrohung mit einem Messer

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten zwei Gruppen von 3 bzw. 4 Personen bestehend aus Heranwachsenden und Jugendlichen in der Mahlastraße in Frankenthal in einen Streit. Im Verlauf des Streites schlägt ein 24-jähriger Ludwigshafener eine bislang unbekannte Person. Ein 18-jähriger Frankenthaler soll dann ein Klappmesser gezogen und damit gedroht haben. Bei der Sachverhaltsaufnahme und bei der anschließenden Durchsuchung bei dem 18-Jährigen kann jedoch kein Messer aufgefunden werden. Gegen die Beteiligten wird wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK'in Ghislaine Werst

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell