Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kommt es am Hauptbahnhof in Frankenthal zu einem Beziehungsstreit zwischen einer 23-jährigen Frankenthalerin und ihrem 23-jährigen Ex-Lebensgefährten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 23-jährigen Mannes, muss dieser mit Handschellen gefesselt werden. Hiergegen wehrt er sich vehement und leistet Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann steht außerdem unter erheblichem Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Atemalkoholkonzentration von 2,16 Promille. Der 23-Jährige fuhr außerdem zuvor mit seinem Fahrrad. Ihm wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird bis zum Folgemorgen in Gewahrsam genommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

