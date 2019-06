Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den Zeitraum Samstag/Sonntag, 15.06.2019 bis 16.06.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mit Pkw Mann verletzt

Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung fuhr am Samstag gegen 19:55 Uhr in der Kantstraße ein 26-jähriger Auricher mit seinem Pkw auf einen 22-jährigen, in Aurich wohnenden Mann zu. Beim folgenden Zusammenprall zog sich der 22-jährige Mann eine blutende Verletzung am Kopf zu. Der Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug anschließend nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in eine angrenzende Garage, wobei an der Garage und dem Pkw erheblicher Sachschaden entstand. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Führerschein des Pkw-Fahrers einbehalten.

Aurich - Auseinandersetzung auf Hochzeit

Am Samstag kam es gegen 22:30 Uhr in Ulbargen zu einer Auseinandersetzung auf einer Hochzeitsfeier zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden zumindest drei Personen, die als Gäste zur Hochzeit angereist waren, verletzt und ein Pkw mit einem Baseball-Schläger beschädigt. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem genauen Tathergang dauern noch an.

Aurich/Sandhorst - Einbruch in Autowaschanlage

In der Nacht von Freitag auf Samstag begab sich ein bislang unbekannter Täter auf der Dornumer Straße auf das eingefriedete Grundstück einer Autowasch-Firma und öffnete gewaltsam eine Bürotür. Aus dem Inneren wurde eine geringere Bargeldmenge entwendet, der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken mit Pkw unterwegs

Am Sonntag meldete gegen 05:42 Uhr eine aufmerksame Bürgerin einen Pkw, der im Bereich des Moorweges am dortigen Kanal auf einen Grünstreifen gefahren sei. Eine Überprüfung der 23-jährigen aus Aurich stammenden Fahrerin ergab, dass diese einen Atemalkohol von 1,87 Promille hatte. Nebst Blutprobe und Einleitung eines Strafverfahrens, wurde auch der Führerschein der jungen Frau sichergestellt.

Altkreis Norden

Norden - Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

An diesem Wochenende wurden im Stadtgebiet von Norden mehrere Pkw beschädigt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Kraftfahrzeuge, indem er mittels Pflastersteinen die jeweiligen Scheiben einschlug. Die Schadenssumme wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden unter 04931-9210 erbeten.

Norden - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter mittels eines Steines eine rückwärtige Fensterscheibe von der Sparkasse Aurich-Norden in Norden ein. Täterhinweise liegen nicht vor; ein Zeugenaufruf wird unter 04931-9210 erbeten. Schadenssumme: 300,-

Hinte - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Groß-Midlum auf der Open-Air-Veranstaltung des FT Groß-Midlum (Sportplatz) zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Bisher unbekannte Täter zerkratzen dabei nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen an drei Pkw den Fahrzeuglack. Lediglich ein Geschädigter hat sich bisher bei der Polizei gemeldet. Daher wird um Zeugenaufruf unter 04931-9210 gebeten. Eine Schadenssumme kann bisher noch nicht beziffert werden.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Auf dem diesjährigen Ortsfest in Marienhafe schaute ein 46-Jähriger Mann aus Osteel zu tief ins Glas. Im alkoholisierten Zustand (2,06 g/Promille) fuhr er wenige Meter mit seinem Kleinkraftrad. Weitere Gäste verhinderten eine Weiterfahrt und verständigten die Polizei. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Am Steuer eingeschlafen

Am Sonntagvormittag gegen 09:20 Uhr befuhr ein 76 - jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw die Nordener Straße in Westerholt. Nach eigenen Angaben verlor der Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 32 aufgrund von einem sogenannten "Sekundenschlaf" die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die Gegenfahrbahn und kam schließlich auf dem gegenüberliegenden Grundstück einer dortigen Krankengymnastikpraxis zum Stehen. Beim Abkommen von der Fahrbahn überfuhr der Unfallverursacher insgesamt 18 Holzpoller und ein Verkehrszeichen. Durch den Verkehrsunfall wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer verletzt oder gefährdet. Der Unfallverursacher blieb ebenfalls unverletzt. Lediglich am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuharlingersiel - Betrunken Auto gefahren

Am Sonnabend gegen 19:20 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein augenscheinlich alkoholisiertes Pärchen im Hafenbereich von Neuharlingersiel zunächst mehrere Personen belästigt haben soll und dann mit einem Pkw davongefahren sei. Der Pkw sowie die Personen konnten durch die Zeugen sehr gut beschrieben werden, sodass die alarmierten Polizeibeamten nach kurzer Fahndung den Pkw und das beschriebene Pärchen auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Neuharlingersiel kontrollieren konnten. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass sowohl die 28 - jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Vechta, als auch ihr 25 - jähriger Beifahrer (gleichzeitig Fahrzeughalter) erheblich alkoholisiert waren. Ein Alcotest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 2,18 Promille. Zudem war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeugführerin und dem Fahrzeughalter wurden eingeleitet.

Wittmund - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonnabend, gegen 21:58 Uhr, wurde eine 23 - jährige Fahrzeugführerin aus Friedeburg mit ihrem Pkw in Isums kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten vom PK Wittmund den Verdacht einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

