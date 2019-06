POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion vom 15.06.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Fahrt mit nicht zugelassenem PKW Südbrookmerland - Am Freitag, um 14:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW der Marke Citroen auf der Auricher Straße in Südbrookmerland. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der PKW gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Ein Strafverfahren wurde gegen den 34jährigen Fahrzeugführer aus Südbrookmerland eingeleitet.

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Ihlow - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenwagenbesatzung bei einem 29jährigen PKW-Führer aus Ihlow eine Drogenbeeinflussung fest. Die Kontrolle fand im Gasteweg in Ihlow statt. Für eine Blutprobenentnahme wurde der Mann der UEK Aurich zugeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl eines Fahrrades Aurich - Am Donnerstag, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde vor dem Auricher Krankenhaus ein Herrenfahrrad entwendet. Das Fahrrad war mit einem Stahlseilschloß gesichert. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Verkehrsunfallflucht Aurich - Am Freitag, um 13:30 Uhr, befuhr ein 48jähriger Mann aus dem Wangerland mit seinem Tanklastzug die Egelser Straße in Richtung Aurich. Ein ihn entgegenkommendes Fahrzeug verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte dem LKW. Es kam zu Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermindert fort. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Verkehrsunfallflucht Aurich - Zu einem Verkehrsunfall kam es Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr. Ein 17jährger Auricher befuhr mit seinem Roller die Von-Jhering-Straße in Richtung Große Mühlenwallstraße. Als er die sog. "Pferdemarkt-Kreuzung" passieren wollte, überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn, obwohl für diese Person Rotlicht gezeigt wurde. Der Rollerfahrer stürzte durch das notwendige Bremsmanöver. Es entstand Sachschaden am Roller. Der Fußgänger entfernte sich. Zeugen für den Vorfall werden gesucht.

Altkreis Norden

Diebstahl aus Zigarettenautomat

In der Nacht zum Freitag wurde in Cirkwehrum, Cirkwehrumer Straße, an der dortigen Bushaltestelle, ein Zigarettenautomat von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Augenscheinlich wurde im Anschluss der vordere Bereich der Verkleidung geöffnet, um so die Zigarettenschachteln zu entnehmen. Es wurde eine bislang unbekannte Menge entwendet. Der Zigarettenautomat wurde komplett zerstört. Zeugen melden sich unter 04931/9210.

Landkreis Wittmund

Widerstand gegen Polizeibeamte Esens - Am späten Freitagabend störte ein alkoholisierter 17jähriger Esenser zunächst eine polizeiliche Personenkontrolle mit welcher der spätere Täter nichts zu tun hatte. Kurze Zeit später wurden die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf dem gut besuchten Marktplatz in Esens durch den gleichen 17jährigen Jugendlichen erneut ohne erkennbaren Grund im Vorbeifahren massiv beleidigt. Als die Beamten den Jugendlichen auf sein Fehlverhalten hinweisen wollten und ihm die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen Beleidigung mitteilten, verhielt dieser sicher weiterhin unkooperativ und aggressiv. Daraufhin wurde durch die Beamten ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Im Zuge der entsprechenden polizeilichen Ingewahrsamnahme leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand, wodurch ein 28jähriger Polizeibeamte leicht im Gesicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde der 17jährige Täter in die Obhut seiner erziehungsberechtigten Mutter gegeben. Seitens der Polizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung Utarp - Im Rahmen einer Feierlichtkeit in Utarp gerieten in der Nacht zu Sonnabend eine derzeit unbekannte Person und ein 18jähriger Mann aus Eversmeer in einen verbalen Streit. Als ein ebenfalls 18jähriger Stedesdorfer den Streit schlichten wollte, erhielt dieser von dem hoch aggressiven Heranwachsenden aus Eversmeer ohne erkennbaren Grund einen Faustschlag ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt das 18 jährige Opfer eine leichte Verletzung an der Lippe. Sowohl das Opfer, als auch der Beschuldigte standen unter Alkoholeinfluss. Seitens der eingesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Esens (04971-92718110) zu melden.

Sachbeschädigung durch Feuer Esens - In der Nacht zum Sonnabend gerieten gegen 03:50 Uhr, in der Marienkamper Straße in Esens, insgesamt fünf gelbe Säcke sowie eine angrenzende Hecke in Brand. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Esens abgelöscht werden. Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund (04462-9110) zu melden.

