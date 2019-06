Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Zigarettenautomat aufgebrochen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Zigarettenautomat in Hinte ist zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, angegangen worden. Die Täter öffneten gewaltsam den Automaten, der in Höhe einer Bushaltestelle an der Cirkwehrumer Straße aufgestellt ist, und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

