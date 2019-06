Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl in Bäckerei; Aurich - Autokennzeichen gestohlen; Ludwigsdorf - Kleinquad gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl in Bäckerei

Aus einer Bäckerei in Südbrookmerland ist am Dienstagvormittag Bargeld entwendet worden. Zwischen 7 Uhr und 11 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Tageseinnahmen der Bäckerei an der Emder Straße. Hinweise zum Vorfall werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Autokennzeichen gestohlen

Unbekannte haben das Kennzeichenpaar AUR PW 40 gestohlen. Die Kennzeichen gehören zu einem Skoda Citigo, der an der Großen Mühlenwallstraße auf einem Parkplatz zur Zingelstraße in Aurich abgestellt war. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 7:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ludwigsdorf - Kleinquad gestohlen

Ein Kleinquad der Marke Madix ist bereits am vorvergangenen Wochenende in Ludwigsdorf gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Quad zwischen Samstag, 01.06.2019, 11 Uhr, und Sonntag, 02.06.2019, 7 Uhr, von einem Grundstück am Ostende. Hinweise nimmt die Polizei in Ihlow entgegen unter Telefon 04929 1310.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell