POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebin lenkt mit sexuellen Avancen ab und klaut Armbanduhr, Zeugen gesucht!

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde ein 85-jähriger Mann an der Neckarstraße, in Höhe des Toilettenhäuschens Opfer einer bislang unbekannten Trickdiebin.

Der Mann, der mit seinem Porsche in Höhe des Häuschens parkte, war gerade im Begriff sich abzuschnallen, als die Unbekannte an die Fahrertür herantrat und sich in den Innenraum des Fahrzeugs beugte. Hierbei äußerte sie, dass sie Liebe machen, Sex wolle. Unter solchen Avancen fuhr die Täterin mit beiden Händen über die Arme und Brust des Mannes.

Der Senior wies die Täterin in der Annahme sie sei eine Prostituierte ab. Hierauf verschwand die Täterin in Richtung Festwiese.

Das Fehlen seiner hochwertigen analogen Omega-Armbanduhr bemerkte der 85-Jährige kurze Zeit später beim Verlassen seines Pkws.

Die Tathandlung selbst dauerte nicht länger als eine halbe Minute.

Die Trickdiebin wurde wie folgt beschrieben:

18 bis 20 Jahre alt; schlanke bis normale Statur; ca. 165 cm; dunkle, offen getragene, in etwa schulterlange Haare; aufgrund des Akzents könnte es sich um eine Ost- bzw. Südosteuropäerin gehandelt haben, sie selbst nannte sich Martha; trug einen längeren dunklen Mantel

Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, beim Polizeirevier Ladenburg unter 06203 93050 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Am 13.11.2018 wurde in Mannheim mit ähnlichem Trick einem 83-jährigem u.a. eine hochwertige Armbanduhr entwendet (vgl. hierzu PM vom 14.11.2018).

Ob es sich um ein und dieselbe Täterin handelt, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen.

