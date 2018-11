POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter sucht Kosmetikstudio heim - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 7:10 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in einem Anwesen im Quadrat S3 in ein Kosmetikstudio ein. Der Täter war auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen gelangt und hatte das Fenster eines Hinterzimmers aufgehebelt. Über dieses stieg er in das Studio ein und durchwühlte im Inneren sämtliche Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen ließ er lediglich einen geringen Bargeldbetrag mitgehen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

