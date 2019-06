Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Südbrookmerland - Auffahrunfall auf Auricher Straße; Wiesmoor - Beschädigtes Auto gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine Skoda-Fahrerin ist am Donnerstagmorgen in Aurich mit einem Opel Movano zusammengestoßen und wurde schwer verletzt. Die 57 Jahre alte Skoda-Fahrerin aus Aurich fuhr gegen 7:50 Uhr auf der Siedlerstraße in östliche Richtung. Beim Überqueren der Kreuzung Siedlerstraße / Dammweg missachtete sie offenbar die Vorfahrt des Transporters, der auf dem Dammweg in Richtung Spekendorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und schwer beschädigt wurden. Die beiden Insassen des Opel wurden nach ersten Ermittlungen leicht verletzt, die 57 Jahre alte Skoda-Fahrerin schwer. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Südbrookmerland - Auffahrunfall auf Auricher Straße

Eine VW-Golf-Fahrerin ist am Mittwochabend auf der Auricher Straße auf einen Citroen C3 aufgefahren. Die 35-jährige VW-Fahrerin aus Südbrookmerland fuhr gegen 18:25 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Emden. Vor ihr fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Lütetsburg in einem Citroen. Kurz nach dem Ortseingang Moordorf bremste die Citroen-Fahrerin aufgrund des stockenden Verkehrs. Die VW-Fahrerin bremste nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf. Die 22 Jahre alte Citroen-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Wiesmoor - Beschädigtes Auto gesucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hat ein Dacia-Fahrer am Donnerstagmorgen ein anderes Auto beschädigt. Gegen 8 Uhr touchierte er einen geparkten Wagen im vorderen linken Bereich beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz an der Hauptstraße. Bei dem beschädigten Auto handelte es sich möglicherweise um einen silbernen Audi. Es wird nun der Fahrer des beschädigten Autos gesucht. Er wird gebeten sich zu melden unter Telefon 04944 9169110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell