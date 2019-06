Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Motorradfahrer leicht verletzt; Norden - Unfallflucht auf Parkplatz; Norderney - Unfallflucht auf Hotelparkplatz

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer aus Großheide ist am Mittwoch in Großheide auf einen VW Polo aufgefahren. Die Fahrerin des VW Polo, eine 65 Jahre alte Frau aus Hage, fuhr gegen 7:45 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Berumerfehn. Als sie bremste, um nach links auf ein Grundstück zu fahren, bemerkte dies der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein blauer VW Passat ist am Dienstag auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 11 Uhr und 11:13 Uhr auf einem Parkplatz an der Juister Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Unfallflucht auf Hotelparkplatz

Ein grauer VW Touran ist zwischen Sonntag und Dienstag auf einem Parkplatz auf Norderney beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt auf einem Hotelparkplatz an der Straße Damenpfad in der Nähe der Kirchstraße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den VW Touran an der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04932 92980.

