POL-AUR: Norden - Pedelec gestohlen; Norden - Verkaufsautomat gestohlen; Rechtsupweg - Auto beschädigt

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec gestohlen

Ein schwarz-silbernes Pedelec ist am Freitag an der Straße Am Markt in Norden gestohlen worden. Das Elektrorad der Marke Sparta war zum Tatzeitpunkt zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr vor einem Kiosk abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Verkaufsautomat gestohlen

Einen Warenverkaufsautomaten haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch von dem Gelände eines Restaurants in Norden gestohlen. Zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch 7 Uhr, entwendeten und beschädigten die Täter den Automaten von dem Gelände an der Deichstraße und entnahmen Bargeld. Der Automat wurde wenig später aufgefunden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Telefon 04931 9210.

Rechtsupweg - Auto beschädigt

Unbekannte haben einen blauen Peugeot 807 in Rechtsupweg beschädigt. In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, zerkratzten die Täter den Wagen an der Fahrerseite. Zudem entwendeten sie offenbar die Antenne, den hinteren Scheibenwischer und das hintere Kennzeichen. Der Peugeot war zum Tatzeitpunkt auf einer Auffahrt an der Hauptstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

