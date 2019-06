Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Mit falschen Kennzeichen unterwegs; Westerholt - Kennzeichen gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Kennzeichen gestohlen

Die Autokennzeichen NOR SF 184 sind zwischen Samstag und Dienstag in Westerholt gestohlen worden. Die Kennzeichen gehören zu einem Renault Clio, der zum Tatzeitpunkt auf der Zufahrt zu einer Garage am Waldweg abgestellt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 10 Uhr, und Dienstag, 8:05 Uhr. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Wittmund ist am Sonntagabend in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Er war gegen 17:30 Uhr mit einem Ford auf der Langeoogstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Wagen nicht zugelassen war. Der 18-jährige Fahrer hatte die Kennzeichen eines anderen Autos angebracht, um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell