POL-AUR: Aurich - Einbruch in Familienzentrum; Wiesmoor - Öl ausgegossen

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Familienzentrum

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Familienzentrum in Aurich eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Jahnstraße und beschädigten nach bisherigem Erkenntnisstand mit einem schweren Gegenstand eine Scheibe. Diebesgut wurde offenbar nicht erlangt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6:30 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Öl ausgegossen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Wiesmoor einen Fünf-Liter-Ölbehälter auf der Fahrbahn einer Parkplatzausfahrt ausgegossen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf einer Parkplatzausfahrt an der Dahlienstraße. Das Öl gelangte nach bisherigem Erkenntnisstand nicht in den Boden oder in die Nähe von Gräben. Die Feuerwehr wurde alarmiert und eine Firma mit der Beseitigung des Öls beauftragt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden unter Telefon 04944 9169110.

