Ulm (ots) - Gegen 01.00 Uhr machte sich ein 44-Jähriger auf den Nachhauseweg von einem Fest. Er lief in der Marktstraße in nördlicher Richtung. Bereits im Kreuzungsbereich der Marktstraße und der Burgstraße seien ihm drei Männer aufgefallen. Die Männer hielten sich, nach seinen Angaben, während seines weiteren Fußwegs in seiner Nähe auf. Auf Höhe der Kantstraße habe der 44-Jährige plötzlich einen Schlag im Nacken verspürt. Er sei zu Boden gestürzt. Danach habe er sich wieder aufgerichtet. Der Mann stellte fest, dass sein Handy, eine Bankkarte und Bargeld fehlten. Die Gegenstände hatte er nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Hause noch in den Taschen seiner Hose verstaut. Durch den Sturz auf den Boden verletzte sich der Mann leicht. Der Mann verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei und teilte den Sachverhalt mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der Mann beschrieb die drei jungen Männer, die ihm in seiner Nähe aufgefallen waren. Alle drei sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß gewesen sein. Bekleidet seien alle drei mit Pullovern mit Kapuzen gewesen. Ob die drei etwas mit der Straftat zu tun haben wird von den Beamten geprüft. Die Ermittler sind deshalb auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach Personen, die sich gegen 01.00 Uhr im Bereich Marktstraße, Burgstraße und Kantstraße aufgehalten haben. Wer die Tat beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 bei der Polizei in Göppingen zu melden.

++++++++++++1706629

Holger Fink/Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell