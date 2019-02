Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Geldautomat angegangen, Wiesbaden, Mainzer Straße, 08.02.2019, 04:15 Uhr

(ew)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter, einen Geldautomaten im Vorraum eines Wiesbadener Einkaufsmarktes zu öffnen. Die Personen flüchteten anschließend. Die Polizei wurde am frühen Freitagmorgen in die Mainzer Straße in Wiesbaden gerufen, da mehrere maskierte Personen dabei gesehen wurden, wie diese angeblich diverse Behältnisse aus dem Markt heraustrugen und sodann in einem dunklen Fahrzeug davonfuhren. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug und den Tätern, verlief diese bislang ergebnislos. Nachdem die Beamten den Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße in Augenschein genommen hatten, konnten starke Beschädigungen, an einem im Eingangsbereich aufgestellten Geldautomaten, festgestellt werden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein in den Automaten eingebrachtes Gas, nicht zur vollen Umsetzung führte. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden dennoch auf mehrere Tausend Euro. Ob es den Tätern gelang etwas zu entwenden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Wiesbadener Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang erbitten die Ermittler Hinweise zur Tat, welche unter der Rufnummer 0611/345-0 mitgeteilt werden können.

2. Frau im Gesicht verletzt, Wiesbaden, Kurt-Hebach-Straße, 07.02.2019, 10:50 Uhr

(ew)Eine 41-jährige Wiesbadenerin wurde am Donnerstagmorgen von einem 23-jährigen Mann aus Wiesbaden an ihrer Arbeitsstelle aufgesucht und bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen, habe der Mann sich zuvor telefonisch bei einer Firma in der Kurt-Hebach-Straße in Wiesbaden gemeldet, in welcher die Geschädigte angestellt ist. Am Telefon sei es dann zunächst zu Beleidigungen gegenüber der 41-Jährigen gekommen, wobei die genauen Umstände hierzu noch abschließend geklärt werden müssen. Nachdem das Telefonat beendet wurde, habe sich die Geschädigte auf den Weg zur Polizei begeben, um wegen der vorangegangenen Beleidigungen Anzeige zu erstatten. Noch auf dem Gelände ihres Arbeitgebers sei die Dame dann auf den Beschuldigten getroffen, welcher ihr anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Weiteren Personen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten. Die Beamten stellten die Personalien des Beschuldigten fest und erteilten ihm nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis, welchem er nachkam. Die 41-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht, aus welchem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet.

3. Versuchter Wohnungseinbruch, Wiesbaden, Alexandrastraße, 07.02.2019, 05:30 bis 19:40 Uhr

(ew)Bislang unbekannte Täter versuchten, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alexandrastraße in Wiesbaden einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Eingangstür. Im Verlauf des gestrigen Donnerstags gelangten die Einbrecher zunächst auf unbekannte Art und Weise in den Hausflur des oben genannten Mehrfamilienhauses. An einer Wohnung im Hochparterre des Wohnhauses hebelten die Täter dann mehrfach an der dortigen Eingangstür und beschädigten diese. In die Wohnung gelangten die Einbrecher jedoch nicht und ließen im weiteren Verlauf von ihrem Vorhaben ab. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Kriminalpolizei Wiesbaden wurden Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0611/345-0.

4. Versuchter Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Westendstraße, 07.02.2019, 02:00 bis 10:30 Uhr

(ew)Zu einem versuchten Einbruch in eine Wiesbadener Gaststätte kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Westendstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zunächst einen Lagerraum der Kneipe gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch an dessen Tür. Da die Einbrecher sich jedoch noch nicht geschlagen geben wollten, war anschließend die Zugangstür zum Schankraum ihr weiteres Ziel. Auch hier versuchten es die Täter mit mehreren Hebelversuchen, jedoch ohne Erfolg. Sie entfernten sich im Nachgang in unbekannte Richtung. Das Einbruchskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei nahm bezüglich des Falles die Ermittlungen auf und nimmt Hinweise zu den Tätern oder der Tat unter der Rufnummer: 0611/345-0 entgegen.

5. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen, Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, 06.02. bis 07.02.2019

(ew)In einer Kleingartenanlage in Wiesbaden kam es zwischen dem 06. und 07. Februar zu mehreren Gartenhüttenaufbrüchen. Wie polizeilich bekannt wurde, trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen in der Gartenanlage, in der Bernhard-May-Straße im Stadtteil Biebrich. Mehrere auf dem Gelände befindliche Gartenhütten wurden durch die Einbrecher zunächst gewaltsam aufgebrochen und unter anderem Werkzeuge und Elektronikartikel entwendet. Die Diebe entkamen unerkannt. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Wiesbaden bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung, welche unter der Rufnummer: 0611/345-2540 mitgeteilt werden können.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 16-Jähriger beraubt, Taunusstein, Wingsbach, Wünostraße, 07.02.2019, 21.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend haben vier vermummte Täter in Wingsbach einen 16-jährigen Jugendlichen angegriffen und beraubt. Der Geschädigte wurde gegen 21.30 Uhr in der Wünostraße von dem Quartett geschlagen und getreten. Bei dem Angriff, bei welchem auch ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein soll, wurde dem Geschädigten die mitgeführte Tasche entwendet. Der leichtverletzte 16-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein persönlicher Bezug zwischen dem Opfer und den Tätern kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungseinbruch, Bad Schwalbach, Wiedbachstraße, 07.02.2019, 10.45 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)In der Wiedbachstraße in Bad Schwalbach wurde am Donnerstagvormittag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr gewaltsam die Eingangstür der Wohnung, durchsuchten die Räumlichkeiten und ließen anschließend diverse aufgefundene Wertgegenstände mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geparktes Auto zerkratzt, Geisenheim, Winkeler Straße, 06.02.2019, 19.00 Uhr bis 07.02.2019, 12.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in der Winkeler Straße in Geisenheim einen dort geparkten Ford Fiesta zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

