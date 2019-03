Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Körperverletzung

Dienstag, 05.03.2019, gegen 21:45 Uhr

Eine 19-jährige Frau ist am Dienstagabend Opfer einer Körperverletzung geworden. Demnach sei sie gegen 21:45 Uhr zu Fuß auf dem Fußweg parallel zur Bahnstrecke in Wolfenbüttel, Groß Stöckheim, in Höhe des dortigen Kleingartenvereines Katzenmeer unterwegs gewesen. Hier seien ihr zwei unbekannte Männer entgegengekommen. Diese hätte sie ohne Grund zu Boden geschubst und auch ins Gesicht geschlagen. Anschließend hätten sich die Männer in unbekannte Richtung entfernt. Durch den Sturz sei ihre Brille beschädigt worden, der Schaden wird mit rund 180,-- Euro angegeben. Beschreibung der unbekannten Täter: männlich, zirka 165 - 170 cm groß, kräftige Statur, 16-18 Jahre alt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Ohrum: Werkzeug aus Transporter entwendet

Montag, 04.03.2019, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 05.03.2019, 07:30 Uhr

Auf bislang unbekannte Art gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen im Grasweg in Ohrum zum Parken abgestellten Renault Transporter. Aus dem Fahrzeug wurde verschiedenes Elektrowerkzeug im Wert von rund 2500,-- Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Lack eines PKW zerkratzt

Sonntag, 03.03.2019, 17:00 Uhr, bis Montag, 04.03.2019, 08:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag zerkratzten bislang unbekannte Täter den Lack eines zum Parken in Sickte, Backhausweg, abgestellten lilafarbenen VW Caddy. Der an der linken Fahrzeugseite entstandene Sachschaden wird mit zirka 600,-- angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

