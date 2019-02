Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Drei Räder an einem Tag geklaut

Bünde (ots)

(kup/um) Am Dienstag (12.2.) haben bislang unbekannte Täter mehrere Fahrräder in Bünde gestohlen. In einem Fall wurde das grüne Mountainbike eines 20-jährigen Mannes aus Bünde an der Bahnhofstraße entwendet. An einem Supermarkt an der Wilhelmstraße klauten Diebe ein grau-schwarzes Damenrad mit zwei Fahrradkörben. Einem Schüler aus Bünde wurde im dritten Fall sein weißes Mountainbike der Marke Prince/Wild Heater vor einer Kirche an der Kempenstraße gestohlen. Das Rad hat 26 Zoll, hat eine Federgabel sowie eine 21-Gang-Shimano-Schaltung und trägt schwarze Dekor-Streifen. Alle drei Räder waren mit Schlössern gesichert, die von den Tätern aufgebrochen wurden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei: Anschließen statt Abschließen. Sichern Sie ihr Fahrrad richtig und verbinden es mit einem guten Schloss an einen Fahrradständer, Mast o.ä. am Abstellort. Der Fachhandel berät Sie gern. Zudem sollten Bürger ihre Räder gerade zum Beginn der Fahrradsaison einmal fotografieren und sich vor allen Dingen die Rahmennummer notieren. Hinweise zu den o.g. Fahrraddiebstählen werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell