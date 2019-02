Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Müllcontainer an zwei Schulen entzündet

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (14.2.) haben bislang unbekannte Täter an einer Schule am Strotweg und einer weiteren Schule an der Heidestraße dort aufgestellte Müllcontainer entzündet. Die Feuerwehr Bünde konnte nach Alarmierung beide Brände löschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

