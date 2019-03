Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.03.2019. Zusammenstoß zwischen zwei Lastkraftwagen war die Ursache für eine mehrstündige Straßensperrung.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Sudetenstraße/Heinrich-Büssing-Straße, 05.03.2019, 15:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Lastkraftwagen die Heinrich-Büssing-Straße in Fahrtrichtung Immendorf. An der Einmündung zur Sudetenstraße beabsichtigte der 27-jähriger Fahrer eines Lkw nach links abzubiegen. Gleichzeitig wurde das abbiegende Fahrzeug auf seiner rechten Seite von dem weiteren Lkw überholt. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen. In Folge des Unfalles riss der Treibstofftank eines Fahrzeuges auf und der Kraftstoff floss auf die Straße und offensichtlich auch in das angrenzende Erdreich. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen dürfte nach ersten Einschätzungen im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Unfall kam. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Feuerwehr Thiede sowie ein Abschleppunternehmen alarmiert. Insgesamt musste zur Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn der Einmündungsbereich über drei Stunden voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Derzeit können noch keine Angaben gemacht werden, ob weitere Maßnahmen zur Aufnahme des ausgelaufenen Treibstoffes, insbesondere im Erdreich, erforderlich sind. Hierzu sind weitere Untersuchungen erforderlich.

