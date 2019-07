Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Bahnhof Sternschanze - Person im Gleis - ICE muss Schnellbremsung einleiten+++

Im S-Bahnhof Sternschanze stand ein Mann auf dem Bahnsteig. Plötzlich lief er in den Gleisbereich der Fernbahn, woraufhin der ICE-Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleiten musste.

Am 25.07.2019 gegen 01:00 Uhr befand sich ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Sternschanze.

Plötzlich begab sich der Mann in den Gleisbereich und lief in Richtung der Fernbahngleise.

Der Triebfahrzeugführer eines ICE, welcher sich auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg-Altona befand, leitete umgehend eine Schnellbremsung ein.

Ein sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Bahnsteig befindender Mann eilte nach Stillstand des Zuges dem Verursacher zu Hilfe.

Bundespolizisten und Feuerwehr trafen am Ereignisort ein und kümmerten sich um die Beteiligten, ebenso waren zunächst Streifen der Polizei Hamburg in den Einsatz eingebunden.

Der 22-jährige Verursacher gab an, dass es zu keinem Kontakt mit dem Zug gekommen sei.

Da die Person deutlich alkoholisiert schien, wurde sie -nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst der Feuerwehr- in Schutzgewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,3 Promille.

Mit beginnender Ausnüchterung klagte der Mann zunehmend über Schmerzen. Daher wurde über die Feuerwehr ein RTW angefordert, woraufhin die Person in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert wurde.

Über die Anzahl Reisender bzw. durch die Bremsung zu Schaden gekommene Reisende im Zug wurde bislang nichts bekannt.

Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen. Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Die Stromschienen an den S-Bahngleisen führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen.

