Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Einbruch in Firmengebäude

Legden-Asbeck (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr, schlugen Einbrecher auf dem Ahauser Damm ein Fenster eines Firmengebäudes ein und betraten die Büroräume. Nach dem derzeitigen Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

