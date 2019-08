Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Raesfeld (ots)

Am Montag fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Dorsten gegen 12.50 Uhr in den Kreisverkehr Hellweg/Hoher Weg/Vennekenweg ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Fahrradfahrerin aus Raesfeld, die sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 4.200 Euro geschätzt.

