Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Firma eingedrungen

Isselburg (ots)

Mehrere Werkzeuge und Baugeräte haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg-Heelden entwendet. Die Täter waren gewaltsam in einen Container auf einem Firmengrundstück an der Millinger Straße eingedrungen. Um auf das Gelände selbst zu gelangen, hatten sie einen Zaun aufgeschnitten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt; Tel. (02871) 2990.

