Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto entwendet

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Suderwick einen Pkw gestohlen. Das schwarz lackierte Fahrzeug vom Typ VW 6R ( Polo) mit BOH-Kennzeichen hatte vor einem Wohnhaus am Kerkpatt gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

