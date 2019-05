Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (17.05.2019) und Mittwoch (22.05.2019) zwei in der Straße Zuckerfabrik geparkte Autos aufgebrochen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Täter schlugen an einem Ford Fiesta die hintere linke Fensterscheibe ein und entfernten die Lenkradabdeckung, möglicherweise um das Fahrzeug kurzzuschließen. Sie flüchteten ohne Beute. An einem in der Nähe geparkten BMW 1 schlugen die Täter ebenfalls eine Seitenscheibe ein, durchsuchten das Auto und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +3971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

