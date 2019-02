POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Kalbach - Am Dienstag,26.02.19, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka-Markt/NKD in Mittelkalbach, Gewerbestraße. Hier fuhr eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen hinter ihr geparkten PKW Hyundai. An dem Hyundai entstand dabei ein geringer Sachschaden. Die Fahrerin sah sich dann beide Fahrzeuge an, anschließend entfernte sie sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Sie soll einen dunklen, gegebenenfalls schwarzen PKW gefahren haben, ca. 30-40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof 06655/96880 oder jede andere Polizeidienststelle

